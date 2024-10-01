Sancaktepe\'de yangın kontrol altına alındı

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Sancaktepe'de, iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi'nde soğuk hava deposu olarak kullanılan 10 bin metrekarelik iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ile UMKE ekipleri, Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi (SAKUT), İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) görevlileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yanan deponun yanındaki fabrikayı tedbir amaçlı boşalttırdı. Çevrede de geniş alana güvenlik şeridi çekti.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Söndürme çalışmalarında 58 araç ve 155 personelin yer aldığı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.