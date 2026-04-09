Sancaktepe Meclisinde Gergin Anlar

Sancaktepe Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Alper Yeğin ve AK Parti Grup Başkan Vekili Yunus Ustahabipoğlu arasında yaşanan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etti.

Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili İlknur Ünlü yönetiminde hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda, Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından 2025 Yılı Faaliyet Raporu sunuldu.

Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Yunus Ustahabipoğlu, belediyenin faaliyetlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yerel seçimlerden bu yana yaklaşık 500 kişinin işten çıkarıldığını dile getiren Ustahabipoğlu, işten çıkarmaların sürdüğünü belirtti.

Son olarak bir fotoğrafçının keyfi şekilde işten çıkarıldığını aktaran Ustahabipoğlu, "Ayrıca 7 spor hocası kendi aralarındaki samimiyet ve insana ait o doğal şakalaşmayı yaptıkları için sert ve ceberut bir yönetim anlayışının hedefi haline getirilmiş ve cezalandırılmıştır. Kapatılan bilgi evlerinde görev yapan ve çocuklara değerler eğitimi veren 7 öğretmen adeta özellikle seçilerek farklı görevlere yönlendirilmiş, kafelerde garson veya bulaşıkçı olarak çalışmaya zorlanmak istenmişlerdir. Bu pervasız tutum karşısında ise bu hocaların 6'sı dayanamayarak istifa etmişlerdir." diye konuştu.

Ustahabipoğlu, belediye meclislerinin halkın iradesinin yerelden başlayarak karar süreçlerine yansıtıldığı, farklı düşüncelerin dile getirildiği, demokrasinin güçlendirildiği karar organları olduğunu belirterek, ancak kürsü haklarının daraltıldığını, verilen önergelerin cevapsız bırakıldığını ifade etti.

"Eleştirilen borç rakamı bugün en az 2,5-3 katına çıktı"

Mevcut belediye yönetiminin görevi devraldığında belediye binasına dev afişler asarak yaklaşık 2 milyar borç devraldıklarını ilan ettiğini dile getiren Ustahabipoğlu, şöyle konuştu:

"Günlerce, haftalarca o afişler bu şehrin insanlarının gözüne sokulup iflas hikayesi gibi anlatılmıştı. O gün şeffaflık ve hesap verebilirlik adına her yıl bu tabloyu milletin önünde koyacaklarını da özellikle ifade etmişlerdi. Aradan 2 yıl geçti. Fakat aynı yönetim bugün nedense yeni bir afiş asma cesaretini göstermiyor. O gün eleştirilen borç rakamı bugün en az 2,5-3 katına çıktı. Bunu da Sancaktepe halkının bilmesini istiyoruz."

Belediye Başkanı Yeğin'in geçmiş toplantılarda kendisine yönelik hakaretlerde bulunduğunu aktaran Ustahabipoğlu, ailesine yönelik bir hakaret olmadığı sürece bu söylemlere dava açmayacağını söyledi.

Ustahabipoğlu, siyasetçi olarak bunları anlayışla karşılayabileceğini, ancak başkanın sözlerinden sonra sosyal medyada trol diye tabir edilen kişilerin, ailesine ve kendisine hakaretlerde bulunduğunu dile getirdi.

"Böyle ajitasyon yapmaya gerek yok"

Belediye Başkanı Alper Yeğin de eleştirilere yanıt vererek, "Yaptığınız işlerin yanlışlığı ile ilgili insanlar sizi daha fazla eleştiriyorsa, dozajını kaçırıp hakaret ediyorlarsa böyle suistimal etmeye, ajitasyon yapmaya gerek yok. Hiç anneleri, babaları, eşleri, kardeşleri bu işlere karıştırmadan herkes siyasetin sorumluluğunu taşısın, gereğini yerine getirsin." ifadelerini kullandı.

Yeğin'in konuşması sırasında kendisine yönelik ifadelere cevap veren Ustahabipoğlu'na müdahale eden Meclis 1. Başkan Vekili Ünlü, kendisine daha sonra söz vereceğini belirtti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Yeğin ise "Hayır, sonra söz-möz yok. Dinleyecek önce. Nezaket yok. Senin anladığın dilde nezaket var." ifadesini kullandı.

Yeğin'in bu sözleri üzerine Ustahabipoğlu ve AK Partili meclis üyeleri salonu terk etti.

Konuşmasına devam eden Yeğin, işten çıkarmalara ilişkin, toplu iş sözleşmesi gereği bir işçinin nasıl çalıştırılması ve görevlendirilmesi gerektiğinin çok net olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eğer siz, belediye tarafından size verilen görevi yapmıyorum diyorsanız, olması gereken bellidir. Olması gereken olmuştur. Bu kişilerin hiçbirinin bir uzmanlık yetkisi yoktur. Eğitimleri pozisyonlarına uygun değildir. Hepsinin unvanları alınmıştır. Normal, sıradan bir vatandaşın, personelin çalışması gerektiği yerde görevlendirilmiştir. Çalışan çalışmıştır. Çalışmayan da 'Ben çalışmak istemiyorum.' deyip ayrılmıştır. Bu kadar net. Ne o değerler eğitimi? Kur'an-ı Kerim eğitimi veren... Geçin bu işleri ya. Efendim 7 kişi disiplinsiz davranmış da biz bir ceberrut anlayışla cezalandırmışız. Kardeşim burası sirk mi? Eğlence kulübü mü? Hata yapıyorsanız bedelini ödeyeceksiniz."

Yeğin, ayrıca belediyenin borçlarına ilişkin afişi de yeniden binaya asacaklarını dile getirdi

Konuşmaların ardından yapılan oylamada faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.