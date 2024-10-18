Sanchez'den AB'ye Silah Sevkiyatı Uyarısı - Son Dakika
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Sanchez'den AB'ye Silah Sevkiyatı Uyarısı

İspanya Başbakanı Sanchez, AB ülkelerine İsrail'e silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

18.10.2024 11:17
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devletini tanımayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "tutarlı" politika izlemek adına İsrail'e silah sevkiyatını durdurmalarının gerektiğini söyledi.

Sanchez, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda " Orta Doğu'da tutarlılık ve uluslararası hukuka saygı" çağrısında bulunduklarını aktaran Sanchez, Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkelerin tutarlılık adına İsrail'e silah sevkiyatını durdurmalarının gerektiğini ifade etti.

Sanchez, ülkesinin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah ihraç etmediğini ve tüm AB ülkelerini "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bölgeye yaydığı şiddetten vazgeçirmek için" aynı şeyi yapmaya davet ettiğini söyledi.

İspanyol lider, Netanyahu'ya "Avrupa'nın iki devletli çözümde birlik olduğunu göstermenin önemli olduğunu" ifade ederek, toplantıda ayrıca ülkesi ve İrlanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın "gözden geçirilmesi" talebini bir kez daha dile getirdiğini aktardı.

"BM'nin barışı koruma ve istikrarı sağlama çalışmalarının sorgulanmasına müsamaha göstermeyeceğiz"

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) mevzilerinden çekilmesinin "söz konusu olmayacağını" vurgulayan Sanchez, Netahyahu'nun bu konudaki açıklamalarını kınadığını belirtti.

Sanchez, "BM'nin barışı koruma ve bu bölgede istikrarı sağlama çalışmalarının sorgulanmasına müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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