Sanchez'den Ateşkes Açıklaması

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bunun iki devletli çözüm yolunda vazgeçilmez adım olduğunu vurguladı.

Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını umutla karşıladığını ifade ederek, bunun çatışmayı sona erdirmesi, Gazze'deki korkunç insani durumun düzeltilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Arabulucular Katar, Mısır ve ABD'ye teşekkür eden Sanchez, "Bu anlaşma bölgesel istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşıyor. Bu, iki devletli çözüme ve uluslararası hukuka saygılı adil barışa giden yolda vazgeçilmez adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.