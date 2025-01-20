Sanchez'den Demokrasi ve Teknoloji Uyarısı - Son Dakika
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Sanchez'den Demokrasi ve Teknoloji Uyarısı

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump ve Musk'ı eleştirerek Avrupa'nın demokrasiyi savunması gerektiğini söyledi.

20.01.2025 22:16
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı "çevrelediğini" iddia ettiği ekonomi, teknoloji ve medya gücüne karşı demokrasiyi savunmak için Avrupa'da herkesin ayaklanması gerektiğini söyledi.

Sanchez, yapay zeka üzerine organize edilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Trump'ı ve seçimler sırasında ona en büyük desteği veren Tesla, Space X ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk'ı isim vermeden eleştirdi.

Tarihin, teknolojilerin tek başına refah yaratmadığını gösterdiğini kaydeden Sanchez, "Statükoyu güçlendirme, güçlülere daha fazla güç verme ve zenginleri daha zengin yapma eğilimindeler. Bu tehdit özellikle şu andaki boyutunda oldukça ciddidir." dedi.

Sanchez, "ABD'deki teknolojik kast sisteminin, Silikon Vadisi'nin, toplumsal tartışmaları kontrol etmek ve Batı genelinde hükümet eylemlerini kontrol etmek için sosyal ağlar üzerindeki mutlak gücünü kullanmaya çalıştığını" ifade etti.

Bunlara karşı isyan etmek ve alternatifler üretmek gerektiğini belirten Sanchez, "Bunu en kısa kelimelerle şu sözlerle açıklayacağım. Demokrasi bir avro değildir, bir kişi ya da bir tweet de değildir, bir oy kullanmadır. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tehditle yüzleşmesi ve demokrasiyi savunması gerekiyor." diye konuştu.

Sanchez, Yapay Zeka ve sosyal medya ağlarında "tedbirlerden bazılarının gevşetilmesinden, finans ve siyasi gücün yoğunlaşmasından" şikayet ederek, "Milyonlarca insanı etkileyen mesajların sosyal ağlar üzerinden yayınlanabilmesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, yapay zeka kullanımının vatandaşların haklarına saygı göstermesi, demokratik devletin ilkelerine uyması, eşitsizliği azaltmaya ve insanlara hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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