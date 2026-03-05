Sanchez, Lübnan'a Destek Verdi - Son Dakika
Sanchez, Lübnan'a Destek Verdi

Sanchez, Lübnan\'a Destek Verdi
05.03.2026 23:29
İspanya Başbakanı Sanchez, Lübnan'a insani yardım ve destek sözü verdi, gerginliğe son çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyrut'taki ve ülkenin geri kalanındaki "ciddi durum" hakkında konuştuğunu duyurdu.

Sanchez, "Lübnan halkı, tam desteğimize ve yerinden edilmiş binlerce insan için insani yardımımıza güvenebilir. Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 102'ye yükseldiği, 638 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarından dolayı Lübnan'da yaklaşık 84 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İspanya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez, Lübnan'a Destek Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sanchez, Lübnan'a Destek Verdi - Son Dakika
