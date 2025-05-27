Sanchez ve Sisi'den Filistin İçin Görüşme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin için iki devletli çözümü ve Gazze'nin yeniden inşasını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed el-Şenavi, Sanchez ve Sisi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin Gazze Şeridi'nin nüfusunu yerinden etmeden yeniden inşasına destek verme ve Filistin'in tanınmasını içeren iki devletli çözümün uygulanması gerektiği konusunda mutabakata vardığı bildirdi.