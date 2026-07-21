Sanders'dan ABD'ye İsrail Eleştirisi - Son Dakika
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Sanders'dan ABD'ye İsrail Eleştirisi

21.07.2026 17:40
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Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi için ABD desteğinin kesilmesini istedi.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'de "soykırım işlemeye hakkı olmadığını" vurgulayarak, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin de son bulması çağrısı yaptı.

Sanders, Minnesota eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD hükümetinin İsrail'e sağladığı desteği ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını eleştirdi.

Ülkelerin meşru müdafaa hakkı olduğunu belirten Sanders, "Ancak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Filistin halkına karşı topyekun bir savaş yürütme hakkı yok. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 73 bin Filistinliyi öldürme hakkı yok, 173 bin kişiyi yaralama hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Sanders, Gazze'de okul, sağlık merkezi, su sistemi, kanalizasyon, elektrik hattı gibi altyapıların tamamen yok edildiğine işaret ederek, "Başka bir deyişle, İsrail'in Gazze halkına karşı soykırım işleme hakkı yok. Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti ABD vergi mükelleflerinin artık tek kuruşunu dahi almamalı." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanders'dan ABD'ye İsrail Eleştirisi - Son Dakika

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