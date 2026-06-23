Sanders'dan Ben-Gvir'e Sert Tepki - Son Dakika
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Sanders'dan Ben-Gvir'e Sert Tepki

23.06.2026 10:03
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Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 'Lübnan yansın' sözlerini eleştirdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" açıklamasına tepki gösterdi.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini kullandığı açıklamasına atıfta bulundu.

Böyle bir açıklamanın bir ülkenin kabine üyesinden beklenen "sıradan bir açıklama" olmadığını belirten Sanders, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu açıklaması, bir savaş suçlusunun açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, "ırkçı ve aşırıcı" olarak nitelendirdiği İsrail hükümetinin, "bir kuruş ABD desteğini bile" hak etmediğini vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanders'dan Ben-Gvir'e Sert Tepki - Son Dakika

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