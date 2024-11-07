Sanders'dan Demokratlara Sert Eleştiri - Son Dakika
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Sanders'dan Demokratlara Sert Eleştiri

Sanders, Harris'in kaybıyla Demokrat Partiyi eleştirerek işçi sınıfının yok sayıldığını vurguladı.

07.11.2024 07:46
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ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybetmesinin ardından Demokrat Partiyi sert bir dille eleştirdi.

X'ten paylaşımda bulunan 83 yaşındaki Vermont senatörü Sanders, Demokrat Partinin kampanya stratejisini "felaket" olarak nitelendirerek bunun, işçi sınıfı Amerikalılarla giderek artan bir kopukluğun altını çizdiğini belirtti.

Sanders, "İşçi sınıfını terk eden bir Demokrat Partinin, işçi sınıfının da kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı." ifadesini kullanarak, "Demokrat liderlik statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor. ve bunda da haklılar." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalıların çoğunun karşı çıkmasına rağmen ABD'nin İsrail'e askeri yardım yapmaya devam etmesini de eleştiren Sanders, Amerikalıların muhalefetine rağmen "aşırılık yanlısı" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü korkunç bir insani felakete yol açan topyekun savaşını finanse etmek için Washington yönetiminin milyarlarca dolar harcamaya devam ettiğini kaydetti.

2016 ve 2020 seçimlerinde Demokratların başkan adayı olmak için yarışan Sanders, gelir eşitsizliğinden ücretli aile izninin garanti altına alınmamasına kadar birçok Amerikalının karşı karşıya kaldığı ekonomik istikrarsızlığın altını çizdi ve bu sorunların seçmenlerin hayal kırıklığını körüklemeye devam ettiğini belirtti.

Senato'da dördüncü dönemini kazanan Sanders, Demokrat liderlerin seçimlerden ders alıp almayacakları konusunda şüpheli olduğunu ifade etti.

Sanders, "Demokrat Parti'yi kontrol eden büyük paralı çıkar çevreleri ve iyi maaşlı danışmanlar, bu felaket kampanyadan gerçek bir ders çıkaracak mı? Muhtemelen hayır." ifadelerini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, dün yaptığı konuşmada, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini açıklamış ve Trump'ı arayarak tebrik ettiğini söylemişti.

Aynı şekilde ABD Başkanı Joe Biden da Trump'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiş ve kendisini Beyaz Saray'a davet etmişti.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanders'dan Demokratlara Sert Eleştiri - Son Dakika

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