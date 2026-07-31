Sanders: Gazze Soykırımına Karşı Çıkmak Antisemitizm Değil

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımına karşı çıkmanın Yahudi karşıtlığı "antisemitizm" olmadığını belirtti.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze soykırımı ve antisemitizm konularına değindi.

Başkent Washington'da yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaşan Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İsrail'deki aşırılıkçı hükümetin Gazze ve Orta Doğu'da yaptıklarına yönelik itiraz ve endişeleri "sıklıkla Yahudi karşıtlığıyla bir tuttuğunu" ifade etti.

Sanders, "Bu nedenle çok net ifade edeyim; Gazze'deki soykırıma karşı çıkmak, Yahudi karşıtlığı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD vatandaşlarından toplanan vergilerin, İsrail hükümetine destek olarak gönderilmesine karşı çıkan Sanders, "ABD vergi mükelleflerinin paralarının, İsrail'deki aşırılıkçı bir hükümet için milyarlarca dolar harcanmasına karşı çıkması Yahudi karşıtlığı değildir." ifadesini kullandı.

Sanders daha önce de Minnesota eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD hükümetinin İsrail'e sağladığı desteği ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını eleştirmişti.

Ülkelerin meşru müdafaa hakkı olduğunu belirten Sanders, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Filistin halkına karşı topyekun bir savaş yürütme hakkı yok. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 73 bin Filistinliyi öldürme hakkı yok, 173 bin kişiyi yaralama hakkı yok." ifadelerine yer vermişti.