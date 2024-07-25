Sanders ve Pelosi, Netanyahu'ya Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Sanders ve Pelosi, Netanyahu'ya Sert Tepki Gösterdi

ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Sanders, Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirirken, Pelosi ise konuşmayı en kötü olarak değerlendirdi. Demokrat Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Cori Bush da tepkilerini dile getirdi.

25.07.2024 00:33
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ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

ABD Kongresinde yaptığı konuşma dolayısıyla birçok Demokrat üyenin tepkisini toplayan ve 50 civarında Kongre üyesi tarafından boykot edilen Netanyahu'ya en güçlü eleştirilerden ikisi, Senatör Sanders ile eski Meclis Başkanı Pelosi'den geldi.

Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail yönetimine yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Senatör Sanders, Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir yayında neden Netanyahu'nun konuşmasını protesto ettiğini anlattı.

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye gitmeyeceğini belirten Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi." dedi.

Sanders, "İsrail'in Netanyahu'nun sağcı aşırılıkçı hükümeti altında askeri harekatı kapsamında yaptıkları korkunç. Savaşın sona ermesi için ve Gazze'deki kadın ve çocuklara derhal insani yardım sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Gazze'de yaşananların korkunç olduğunu kaydeden Sanders, "Bu, korkunç bir insani felaket. Bu yüzden Bay Netanyahu'yu dinlemeye gitmeyeceğim. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi." ifadesini kullandı.

"Yabancı bir liderin en kötü konuşmasıydı"

Öte yandan önceki dönemde Temsilciler Meclisi başkanlığını yapan Demokrat vekil Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya yüklendi.

Pelosi, yaptığı açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun bugün Kongre'deki sunumu, ABD Kongresine hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı." yorumunu yaptı.

Kendisinin de 7 Ekim'den sonra İsrail'i ziyaret ettiğini ve esir ailelerinin en önemli beklentilerinin bir an önce ateşkes olduğunu vurgulayan Pelosi, "Umarım Başbakan (Netanyahu), zamanını bu amacı gerçekleştirmek için harcar." ifadesini kullandı.

Tlaib'den Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti." ifadesiyle tepkisini gösterdi.

Tlaib'in, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde tuttuğu "savaş suçlusu" yazan küçük bir pankart da zaman zaman kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük destek topladı.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da Netanyahu'nun konuşmasına yönelik tepkisini, "Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum. Kendi hükümetimiz bu soykırımın her adımına aktif olarak suç ortağı oluyor." sözleriyle gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanders ve Pelosi, Netanyahu'ya Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika

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