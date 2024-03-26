Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak - Son Dakika
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Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak

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31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde sandık kurullarında görevli kamu personeli 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

26.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:35
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4 gün sonra yapılacak yerel seçimler için Türkiye'de nefesler tutuldu. Yapılan açıklamaya göre 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sandık kurullarında görevli kamu personeli 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Kararda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

YEREL SEÇİMLER İÇİN SON HAZIRLIKLAR

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

1 MİLYON 32 BİN 610 GENÇ İLK KEZ OY KULLANACAK

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI CUMA GÜNÜ TAMAMLANACAK

Seçim takvimine göre ilçe seçim kurullarınca, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına bugün başlanacak, hazırlıklar yarın bitirilecek. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da 29 Mart Cuma tamamlanacak. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına 29 Mart Cuma teslim edilecek.

MALZEMELER OY VERME GÜNÜ BİNA SORUMLULARINA VERİLECEK

İl ve ilçe merkezlerinde ise bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da bu malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslimi işlemleri yapılacak. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslim edilecek.

Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan\'da idari izinli olacak

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli olacak - Son Dakika

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