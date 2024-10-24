Afyonkarahisar\'da servis minibüsüyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

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TUSAŞ\'taki teröristlere müdahale için helikopterle geldiler

Ankara\'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OKUL SERVİS MİNİBÜSÜ ÖĞRENCİLERİ ALMAYA GİDİYORDU

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.