Şanghay, Yabancı Yatırımların Merkezi

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SHANGHAİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin finans merkezi ve yabancı yatırımların gözde adresi Shanghai kenti, an itibarıyla 998 çok uluslu şirketin bölgesel merkezine ev sahipliği yapıyor.

Shanghai Yabancı Yatırım Derneği, Shanghai'da 75.000'in üzerinde yabancı sermayeli işletme bulunduğunu ve yabancı sermayenin fiili kullanımının toplamda 350 milyar ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

Derneğin kentteki önde gelen yabancı sermayeli işletmelere ilişkin duyurusuna göre 2023 yılında bu şirketlerden 258'i, faaliyet geliri, toplam ithalat ve ihracat, vergi katkıları ve istihdam yaratma şeklindeki dört önemli kategoride Shanghai'da ilk 100 arasında yer aldı.

Yatırımcıların menşei ülkelerine bakıldığında, ABD'den gelen yatırımcılar 83 işletmeyle ilk sırada yer alırken, onları 32 şirketle Japon ve 28 şirketle Alman yatırımcılar izledi. Dernek, 2023 yılında Tesla Shanghai Limited Şirketi'nin tüm dört kategoride ilk 10 arasında yer alan tek işletme olduğunu kaydetti.

Shanghai belediye yönetimi, resmi tanıma olarak yabancı şirketlerin bölge merkezlerine sertifika veriyor. Temmuz ayında 30 çok uluslu şirketin bölge merkezine ve 15 yabancı sermayeli araştırma ve geliştirme merkezine sertifika verdi.

"Shanghai, küresel olarak yabancı yatırım için en çekici adreslerden biri" diyen Shanghai Belediye Yönetimi Genel Sekreter Vekili Liu Ping, Shanghai'da toplanan yabancı sermayeli işletmeleri, kentin sanayi güncellemelerinin arkasındaki itici kuvvet ve teknolojik inovasyonun ileriye taşınmasında önde gelen bir güç olarak niteledi.

Resmi veriler, Shanghai'daki yabancı sermayeli işletmelerin kentin ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu işletmeler kentteki toplam ithalat ve ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını, sanayi üretiminin yüzde 40'ını, vergi gelirlerinin üçte birini, gayrisafi yurtiçi hasılasının dörtte birini ve istihdamın beşte birini teşkil ediyor.