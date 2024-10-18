Şanghay, Yabancı Yatırımların Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanghay, Yabancı Yatırımların Merkezi

Şanghay, 998 çok uluslu şirketin bölgesel merkezine ev sahipliği yaparak yabancı yatırımlarda öne çıkıyor.

18.10.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin finans merkezi ve yabancı yatırımların gözde adresi Shanghai kenti, an itibarıyla 998 çok uluslu şirketin bölgesel merkezine ev sahipliği yapıyor.

Shanghai Yabancı Yatırım Derneği, Shanghai'da 75.000'in üzerinde yabancı sermayeli işletme bulunduğunu ve yabancı sermayenin fiili kullanımının toplamda 350 milyar ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

Derneğin kentteki önde gelen yabancı sermayeli işletmelere ilişkin duyurusuna göre 2023 yılında bu şirketlerden 258'i, faaliyet geliri, toplam ithalat ve ihracat, vergi katkıları ve istihdam yaratma şeklindeki dört önemli kategoride Shanghai'da ilk 100 arasında yer aldı.

Yatırımcıların menşei ülkelerine bakıldığında, ABD'den gelen yatırımcılar 83 işletmeyle ilk sırada yer alırken, onları 32 şirketle Japon ve 28 şirketle Alman yatırımcılar izledi. Dernek, 2023 yılında Tesla Shanghai Limited Şirketi'nin tüm dört kategoride ilk 10 arasında yer alan tek işletme olduğunu kaydetti.

Shanghai belediye yönetimi, resmi tanıma olarak yabancı şirketlerin bölge merkezlerine sertifika veriyor. Temmuz ayında 30 çok uluslu şirketin bölge merkezine ve 15 yabancı sermayeli araştırma ve geliştirme merkezine sertifika verdi.

"Shanghai, küresel olarak yabancı yatırım için en çekici adreslerden biri" diyen Shanghai Belediye Yönetimi Genel Sekreter Vekili Liu Ping, Shanghai'da toplanan yabancı sermayeli işletmeleri, kentin sanayi güncellemelerinin arkasındaki itici kuvvet ve teknolojik inovasyonun ileriye taşınmasında önde gelen bir güç olarak niteledi.

Resmi veriler, Shanghai'daki yabancı sermayeli işletmelerin kentin ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu işletmeler kentteki toplam ithalat ve ihracatın yaklaşık yüzde 60'ını, sanayi üretiminin yüzde 40'ını, vergi gelirlerinin üçte birini, gayrisafi yurtiçi hasılasının dörtte birini ve istihdamın beşte birini teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay, Yabancı Yatırımların Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:11:49. #1.13#
SON DAKİKA: Şanghay, Yabancı Yatırımların Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.