Şanlıurfa Birecik'te arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki kişi öldü

Şanlıurfa Birecik'te arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan 42 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, jandarma kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan 42 yaşındaki Müslüm Eroğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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