Şanlıurfa'da 12 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık suçlarından aranan 12 zanlının yakalandığını belirten Vali Şıldak, firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiğini kaydetti.
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