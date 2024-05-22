Şanlıurfa'da genç kızın aort damarı ve kapağı ameliyatla düzeltildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da genç kızın aort damarı ve kapağı ameliyatla düzeltildi

Şanlıurfa\'da genç kızın aort damarı ve kapağı ameliyatla düzeltildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki bir genç kızın aort damarında anevrizma ve aort kapağında ileri derece yetmezlik tespit edildi. Genç kız, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, hastanın durumunun tıp literatüründe nadir rastlanan bir vakaya olduğunu belirtti.

22.05.2024 13:41
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aort damarında anevrizma (balonlaşma) ve aort kapağında ileri derece yetmezlik (kaçak) tespit edilen 17 yaşındaki genç kız, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siverek'te yaşayan 17 yaşındaki bir genç, nefes darlığı şikayetiyle Siverek Devlet Hastanesine başvurdu.

Kardiyoloji uzmanları, hastanın aort damarında ciddi bir anevrizma ve aort kapağında ileri derece yetmezlik tespit etti.

Durumun ciddiyeti nedeniyle hasta, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada görevli Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Bedirhan Buğra Bayıcı, yaptığı ilaçlı tomografi sonucunda normalde 3 santimetre olması gereken aort damarının 10 santimetreye ulaştığını belirledi.

Bayıcı ve Op. Dr. Mehmet Yazar, hastayı hızla ameliyata alarak aort damarını, kalbi besleyen damarları ve aort kapağını tamamen değiştirdi.

Ameliyat sonrası 1 gün yoğun bakımda, 6 gün ise serviste gözetim altında tutulan hasta, taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Bayıcı, aort damarındaki bu anevrizmanın yanı sıra, kalp kapağından aort damarına doğru doğuştan gelen bir zar olduğunu ve bunun yıllar boyunca damarın genişlemesine, kapağın ise fonksiyonunu kaybetmesine neden olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bu şekilde genişlemiş bir damarın yırtılmamasının mucize olduğunu dile getiren Bayıcı, "17 yaşında bir çocuğun aort damarının bu kadar genişlemesi tıp literatüründe çok nadir rastlanan bir durum. Bu genç, dünyada sayılı vakalardan biri olabilir. Bu hastayı ve yaptığımız ameliyatı tıp literatürüne kazandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da genç kızın aort damarı ve kapağı ameliyatla düzeltildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da genç kızın aort damarı ve kapağı ameliyatla düzeltildi - Son Dakika
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