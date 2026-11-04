Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, Haliliye ilçesinde hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. ile Karaköprü ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 5 ay gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.