Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandıkları adreslerde yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, Haliliye ilçesinde hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. ile Karaköprü ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 5 ay gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
KaraköprüŞanlıurfaJandarmaHaliliye3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Komünistlerin karargahı lüks otel oldu Gecelik fiyatı dudak uçuklatır Komünistlerin karargahı lüks otel oldu! Gecelik fiyatı dudak uçuklatır
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Cengiz Han’ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:06:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android