Şanlıurfa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Karaköprü'de 14 yıl ve 4 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç. ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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