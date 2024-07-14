Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.

14.07.2024 22:11
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Ovabeyli Mahallesi yakınlarında 3 otomobil çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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