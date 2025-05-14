Şanlıurfa'da 5 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphelendiği bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına 1 zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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