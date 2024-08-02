Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücü teslim oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücü teslim oldu

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Mustafa K, polise teslim oldu. Kazada hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi ve toprağa verilmek üzere Siverek ilçesine gönderildi. Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

02.08.2024 09:49
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Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Mustafa K, polise teslim oldu.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında gece saatlerinde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen araç sürücüsü Mustafa K. (19), yanındaki Ş.İ. ile kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailelerine teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Siverek ilçesine gönderildi.

Babanın hayati tehlikesi sürüyor

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri de Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşlerin babası Mehmet İsi'nin gece boyunca ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İsi ailesinin en büyük evlatları Abdulselam (12) İsi ile anne Zeynep'in (31) tedavileri de aynı hastanede sürdüğü ve durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan 34 GB 7089 plakalı otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi kardeşler hayatını kaybetmiş, 2 çocuğun anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücü teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücü teslim oldu - Son Dakika
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