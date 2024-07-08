Şanlıurfa'da 7 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 7 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan bir aramada, kargo firmasına ait bir kamyon içerisinde 7 ton 400 kilogram kaçak tütün bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bandrolsüz ve içilmeye hazır olan tütüne el konuldu ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

08.07.2024 15:07
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, 7 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek- Adıyaman kara yolu 10'uncu kilometresinde uygulama noktası kurdu.

T.A'nın kullandığı kargo şirketine ait kamyonu durduran jandarma ekipleri, 7 ton 400 kilogram bandrolsüz kıyılmış içilmeye hazır kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücüye "yetki belgesi almadan ve bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak" suçundan işlem yapılırken tütüne el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 7 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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