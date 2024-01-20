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Şanlıurfa'da ağız diş teknisyeni tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ağız diş teknisyeni tabancayla vurularak öldürüldü

Şanlıurfa'da ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın evinde göğsünden tabancayla vurulmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S., ifadesinde olayı duyunca eve gittiğini ve Hicret'i kanlar içerisinde gördüğünü söyledi.

Şanlıurfa\'da ağız diş teknisyeni tabancayla vurularak öldürüldü
20.01.2024 - 12:02,
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ŞANLIURFA'da, ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın (25), evde göğsünden tabancayla vurulmuş cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı M.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Hicret Can'ın oturduğu evden silah sesi duyulması üzerine, komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen ekipler, silahla göğsünden vurulan Hicret Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Hicret Can'ın erkek arkadaşı M.S. gözaltına alındı.

Hicret Can'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

M.S. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde, olayı duyunca eve gittiğini, Hicret'i kanlar içerisinde gördüğünü söylediği belirtilen M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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