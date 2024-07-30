Şanlıurfa'da Atatürk Barajı Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç kız hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde girdikleri Atatürk Barajı Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Serinlemek için Çatak Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Gölü'ne giren E.A. (20) ile T.T. (19), kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan 2 genç kız, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kızların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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