Şanlıurfa'da Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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ŞANLIURFA'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Eylül Savuşmak (4), yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Talihli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak'a, başıboş 2 köpek saldırdı. Olayı görenler taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.