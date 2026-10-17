Şanlıurfa'da beyin ölümü sonrası 2 yaşındaki çocuğun organları 3 hastaya gönderildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da beyin ölümü sonrası 2 yaşındaki çocuğun organları 3 hastaya gönderildi

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Şanlıurfa\'da beyin ölümü sonrası 2 yaşındaki çocuğun organları 3 hastaya gönderildi
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Şanlıurfa'da 7 Ekim'de elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından beyin ölümü gerçekleşince ailesi organ bağışında bulundu. Bağışlanan organlardan bir böbrek ve karaciğer Malatya'ya, diğer böbrek ise Diyarbakır'a 3 hastaya nakil için gönderildi.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki kız çocuğunun bağışlanan organları, 3 hastaya nakledilmek üzere Malatya ve Diyarbakır'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan ve 7 Ekim'de elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından beyin ölümü gerçekleşen çocuğun ailesi, hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda organları bağışlama kararı aldı.

Çocuğun bir böbreği ve karaciğeri Malatya'ya, diğer böbreği ise Diyarbakır'a nakil işlemlerinde kullanılmak üzere gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan ailenin organ bağışı kararının başka hastalara umut olduğunu belirtti.

Ailenin duyarlı davranışının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Berk, şunları kaydetti:

"Evlatlarını kaybetmenin derin acısını yaşayan ailemizin, bu zor süreçte başka hastalarımıza umut olmayı tercih etmesi son derece anlamlı ve kıymetlidir. Bebeğimizin bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalarımıza yeni bir yaşam şansı sunacaktır. Bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı acılı ailemize teşekkür ediyor, bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Berk, organ bağışı sürecinin titizlikle yürütülmesinde emeği geçen hastane yönetimine, hekimlere, sağlık çalışanlarına ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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