Şanlıurfa\'da Bıçaklı Cinayet

Şanlıurfa’da 20 yaşındaki Adem Dayık, evine gittiği sırada sokakta önünü kesen bir kişi tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

EVİNE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık’ın önünü evine giderken kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Şüpheli, tartışma sırasında Dayık’ı boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adem Dayık’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.