Şanlıurfa'da Bıçaklı Cinayet
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Bıçaklı Cinayet

13.04.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adem Dayık, sokakta takip eden biri tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da 20 yaşındaki Adem Dayık, evine gittiği sırada sokakta önünü kesen bir kişi tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

EVİNE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık’ın önünü evine giderken kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Şüpheli, tartışma sırasında Dayık’ı boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adem Dayık’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

15 Temmuz, Şanlıurfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.