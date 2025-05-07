Boğularak hayatını kaybeden kuzenlerden biri, diğerini kurtarmaya çalışırken suya düşmüş - Son Dakika
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Boğularak hayatını kaybeden kuzenlerden biri, diğerini kurtarmaya çalışırken suya düşmüş

Boğularak hayatını kaybeden kuzenlerden biri, diğerini kurtarmaya çalışırken suya düşmüş

Şanlıurfa'da sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 2 kuzenle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. 13 yaşındaki çocuğun dengesini kaybederek suya düştüğü 12 yaşındaki kuzeninin ise onu kurtarmaya çalışmak için elini uzattığı bu esnada suya düşerek ikisinin birlikte akıntıya kapıldıkları öğrenildi.

07.05.2025 10:59
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Şanlıurfa'da Osmanbey Mahallesi'nde yer alan piknik alanında 4 Mayıs'ta aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir (12) ile İbrahim Halil Kılıç (13) sulama kanalına düştü. Sulama kanalında kuzenlerin çırpındıklarını görenler, yüzme bilmeyen çocukları sudan çıkardı.

İKİ KUZEN SULAMA KANALINDA CAN VERDİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.

KUZENİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SUYA DÜŞMÜŞ

Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Halil Kılıç, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğularak hayatını kaybeden kuzenlerden biri, diğerini kurtarmaya çalışırken suya düşmüş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erdal Yaras:
    Bu acının tarifi yok Allah sabır versin inşallah 8 0 Yanıtla
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