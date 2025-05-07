Şanlıurfa'da Osmanbey Mahallesi'nde yer alan piknik alanında 4 Mayıs'ta aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir (12) ile İbrahim Halil Kılıç (13) sulama kanalına düştü. Sulama kanalında kuzenlerin çırpındıklarını görenler, yüzme bilmeyen çocukları sudan çıkardı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.
Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Boğularak hayatını kaybeden kuzenlerden biri, diğerini kurtarmaya çalışırken suya düşmüş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)