Şanlıurfa\'da Çakılların İçine Gömülü Silahlar Ele Geçirildi

Sivaslılar Bayram Tatilini Fırsat Bilerek Memleketlerine Geldi

İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.