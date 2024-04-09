Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesindeki çakılların içine gömülen ruhsatsız 3 uzun namlulu silah, biri kuru sıkı 7 tabanca, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan faaliyetler kapsamında Viranşehir ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edildi.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinde 2 adrese yapılan operasyonda ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce bir evin bahçesinde yapılan aramada çakılların içine gömülerek saklanan ruhsatsız 3 uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 540 uzun namlulu silah fişeği, 157 tabanca fişeği, 13 uzun namlulu silah şarjörü, 19 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Jandarmanın operasyon kapsamında söz konusu mahalleye girişi, arama yapması ve küreklerle çakıllardan silahları çıkarması kamerayla kayda alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Çakılların İçine Gömülü Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Açlık, yoksulluk, savaş gibi nedenlerle gıdaya erişimin zor olduğu coğrafyalarda çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, bu yıl ramazan ayında 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?