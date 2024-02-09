Şanlıurfa'da çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen yangında, bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi ile yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu ağır olan bir kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.

09.02.2024 18:23
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi ile yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Meydan Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında, dumandan etkilenen Hediye (34), Damla (11), Recep (28) ve Nazire Çelik (39) ile yaralanan Ahmet Korkmazer, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

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