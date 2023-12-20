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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa\'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
20.12.2023 - 22:59,
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Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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