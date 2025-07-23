Şanlıurfa'da Deprem Konutları Yıl Sonunda Teslim Edilecek - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Deprem Konutları Yıl Sonunda Teslim Edilecek

Şanlıurfa\'da Deprem Konutları Yıl Sonunda Teslim Edilecek
23.07.2025 16:35
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Vali Şıldak, deprem konutlarının yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte yapımı süren deprem konutlarının yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak başkanlığında TOKİ deprem konutları ve kırsal afet konutları koordinasyon toplantısı yapıldı.

Deprem konutları ile kırsal afet konutlarında yürütülen çalışmalarda gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları işbirliğiyle gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı.

Vali Şıldak, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda iyi bir seviyedeyiz ve koordinasyonu en üst seviyede tutarak, gerekirse ayda 2 kez bir araya gelmek suretiyle konutların vatandaşlarımızın ikametine engel kalmayacak ve hiçbir sorun teşkil etmeyecek boyutla hizmete sunulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. İnşallah ilimizde yapımı devam eden tüm ilçelerimizdeki konutların yıl sonu itibariyle yapımlarının tamamlanıp teslimlerinin gerçekleştirilmesini planlamaktayız. Bu hususu belirtmek çok önemli zira devletimizin başı Cumhurbaşkanımızın bu konudaki halkımıza olan açıklaması, taahhüdü ilimizde de inşallah yerine gelmiş ve gerçekleşmiş olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Deprem Konutları Yıl Sonunda Teslim Edilecek - Son Dakika

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