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Şanlıurfa'da deprem sonrası mühürlü ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da deprem sonrası mühürlü ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, deprem sonrası orta hasarlı olarak belirlenip mühürlenen 2 katlı ev çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Evin sahibi mühürlenmesine rağmen içeride yaşamaya devam etmiş, diğer kişiler ise misafir olarak bulunuyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 10:37
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ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, deprem sonrası orta hasarlı olarak belirlenip mühürlenen 2 katlı ev çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Deliler Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından orta hasarlı olarak belirlenip, mühürlenen Cemile Arıkan'a (56) ait 2 katlı ev, sabah saatlerinde çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla enkaz altından Cemile Arıkan ve Serap Urak'ın (49) cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Serkan U., Fatma U., Ahmet U., Ayça U., Açelya U., Dilber B., Adem Arda B. ve Emre Tuna B. ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri de otopsi için Halfeti Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN OTURMAYA DEVAM ETMİŞ

Evin Cemile Arıkan'a ait olduğu, mühürlenmesine rağmen bir süre sonra tekrar girip yaşamaya devam ettiği, enkaz altında kalan diğer kişilerin ise misafir olarak bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da deprem sonrası mühürlü ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Kaynak: DHA

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