Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmalarına devam ediliyor.
Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de sürdürülüyor.
Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, dron yardımıyla yüzeyde arama yapılırken, dalgıçlar da su altında arama faaliyetlerine devam etti.
??????? 22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar Devlet Hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın (13) bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da dereye kapılan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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