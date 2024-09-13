Şanlıurfa\'da Dilenciye 13 Bin Lira Bulundu

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ŞANLIURFA'da hastane bahçesinde dilencilik yapan bir kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde yapılan aramada, dilencinin ceplerinde toplamda 13 bin 700 lira bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri gelen ihbar üzerine Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde dilencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hastane bahçesinde dilencilik yapan bir kişiyi zabıta karakoluna götürdü. Üst aramasında dilencinin ceplerinden çıkan 13 bin 700 lira, 6 zabıta personeli tarafından sayıldı. Dilenciye, 2 bin 52 lira idari ceza kesildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA