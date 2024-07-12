Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, bilişim sistemleri ve kredi kartı bilgilerini kullanarak dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma ve yayma, sesli veya görüntülü ileti kullanarak hakaret gibi suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

12.07.2024 09:19
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında aranma kararı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, "Bilişim Sistemleri ve Kredi Kartı Bilgilerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kullanmak ve Yaymak" ve "Sesli veya Görüntülü İleti Kullanarak Hakaret" gibi farklı suçlardan aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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