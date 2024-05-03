Şanlıurfa\'da düzenlenen operasyonda hırsızlık zanlısı yakalandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık zanlısı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce şüpheli A.G. (34) adresine düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen 4 bilgisayar, 8 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 1 akıllı saat, 1 tablet, şasisi kazınmış 2 motosiklet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için polis merkezine götürüldü.