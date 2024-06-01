Şanlıurfa'da Enerji Şirketine Ait Trafoda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Enerji Şirketine Ait Trafoda Yangın Çıktı

Şanlıurfa\'da Enerji Şirketine Ait Trafoda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da bir enerji şirketine ait trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

01.06.2024 20:42
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ŞANLIURFA'da bir enerji şirketine ait trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir enerji şirketine ait trafoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm trafoyu sardı. Alevler, trafonun yanındaki ağaçlara da sıçradı. Yangını görüp paniğe kapılan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle elektriksiz kalırken, enerji şirketi çalışanları da trafonun onarımı için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Enerji Şirketine Ait Trafoda Yangın Çıktı - Son Dakika
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