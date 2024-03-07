Şanlıurfa\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: 'Cumhur İttifakı memleketi görüyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın memleket odaklı olduğunu belirterek, makamların ve mevkilerin önemli olmadığını söyledi. Kandemir, Aydın'da yapılan açılışta, Aydın'ın hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ve Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da hizmete talip olduklarını ve Aydın'ın sorunlarını çözmek için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.