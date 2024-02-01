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Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Şanlıurfa\'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.İ. idaresindeki bir tır ile B.T. yönetimindeki başka bir tır çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

01.02.2024 00:03
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

E.İ. idaresindeki 19 KE 494 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde B.T. yönetimindeki 46 DY 033 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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