Şanlıurfa\'da Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında Leyla Ü'nün yaşadığı evden gelen gürültü üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, kadını boğazından bıçaklanmış olarak buldu.
Leyla Ü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince yabancı uyruklu A.A. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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