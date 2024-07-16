Şanlıurfa'da kadınlar arıcılığa destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da kadınlar arıcılığa destek veriyor

Şanlıurfa'da bulunan 15 haneli kırsal mahallede yaşayan kadınlar, aldıkları destek ve eğitimle arıcılığa katkı sağlıyor. Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim ve kovan desteği verilen kadınlar, kovan sayılarını 5 yılda 10'a katladı. Mahallede yaklaşık 10 bin arı kovanı bulunuyor ve her yıl ortalama 100 ton bal üretiliyor. Kadınların yaptığı üretim, aile ve kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

16.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki 15 haneli kırsal mahallede yaşayan kadınlar, aldıkları destek ve eğitimle arıcılığa katkı sağlıyor.

Karaköprü ilçesine bağlı Aşağı Çiftlik Mahallesi'ndeki kadınların arıcılığa ilgisi dikkati çekiyor. Bölgede "arıcı köy" olarak da anılan mahalledeki kadınlar, babalarının mesleği olan arıcılığı, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi iş birliğinde profesyonel hale getirdi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim ve kovan desteği verilen arıcı kadınlar, kovan sayılarını 5 yılda 10'a katladı.

Yaklaşık 10 bin arı kovanı bulunan mahallede ortalama her yıl 100 ton bal üretiliyor.

Arıcılık yapan kadınlardan 24 yaşındaki Zeliha Deniz, AA muhabirine, arıcılığa yaklaşık 5 yıl önce devletten aldığı hibe desteğiyle başladığını söyledi.

Arıcılığı daha önce babası ve kardeşlerinin yaptığını belirten Deniz, "Bizim arılar gezginci arılar. Arılarımıza 3-4 bölgeyi gezdiriyoruz. Şanlıurfa'nın farklı ilçeleri ile Bingöl'ün Karlıova ilçesine kovanları götürüyoruz." dedi.

Bu işi yapmadan önce arılardan korktuğunu sonrasında ise korkusunu yendiğini anlatan Deniz, 50 kovanla başladığı aracılıkta 500 kovana ulaştığını dile getirdi.

Arı alerjisine rağmen yapıyor

20 yaşındaki Meral Kaya da arılara alerjisinin olmasına rağmen geçim kaynağı olan baba mesleğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Kaya, "Arıcılık aşk gibi bir şey. Başladığında kopamıyorsun. Arı soktuğunda neredeyse tüm günüm hastanede geçiyor. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar arıların içine geliyoruz. Bal sağımı ve arıların beslenmesiyle her türlü ilgileniyoruz. 25 kovanla işe başladık, şu an 500-550 arasında kovanımız var." diye konuştu.

23 yaşındaki Tuba Kaya ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunu olduğunu ancak keyif alarak baba mesleği olan arıcılıkla ilgilendiğini kaydetti.

Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da kadın ve gençlere arıcılık mesleğinde faydalı olabilmek için yaptıkları çalışmanın semeresini zamanla aldıklarını söyledi.

İlk etapta arıcılık eğitimi verdikleri kadınların üretime geçmesiyle hem kovan sayısının hem de bal miktarının arttığını aktaran Aksoy, kadınların yaptığı üretimle gerek aile gerekse kent ekonomisine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tarım, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kadınlar arıcılığa destek veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
10:16 Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kadınlar arıcılığa destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement