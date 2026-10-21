Şanlıurfa'da kalbi 2 kez duran Bayram Gezer'in tıkalı 2 damarı acil bypassla açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kalbi 2 kez duran Bayram Gezer'in tıkalı 2 damarı acil bypassla açıldı

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Şanlıurfa\'da kalbi 2 kez duran Bayram Gezer\'in tıkalı 2 damarı acil bypassla açıldı
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Şanlıurfa'da göğüs ağrısı ve çarpıntıyla hastaneye başvuran 39 yaşındaki Bayram Gezer'in kalbi, anjiyografi ve ameliyat hazırlıkları sırasında 2 kez durdu. Yaklaşık yarım saat kalp masajı uygulanan Gezer'in tıkalı 2 damarı acil bypassla açıldı.

ŞANLIURFA'da göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvuran Bayram Gezer'in (39), anjiyografi ve ameliyat hazırlıkları sırasında kalbi 2 kez durdu. Sağlık ekiplerinin zamana karşı mücadelesiyle duran kalbi, kalp masajıyla çalıştırılan Gezer'in tıkalı 2 damarı, bypass ameliyatıyla açıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetiyle başvuran Bayram Gezer, ilk değerlendirmelerin ardından kardiyoloji kliniğine yönlendirildi. Anjiyografi için hazırlık yapıldığı sırada kalbi duran hastaya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kalbi yeniden çalıştırılan Gezer, acil olarak anjiyografiye alındı. Yapılan incelemede 2 damarında tıkanıklık tespit edildi.

Hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından acil ameliyat kararı alındı. Kalp ve damar cerrahisi kliniğine alınan Gezer'in ameliyat hazırlıkları sırasında kalbi ikinci kez durdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Abanoz ve ekibi, yaklaşık yarım saat boyunca hastaya kalp masajı uyguladı. Kalp-akciğer makinesine bağlanan Gezer'in kalbi yeniden çalıştırıldı. Dr. Abanoz ve ekibinin gerçekleştirdiği acil bypass ameliyatıyla hastanın tıkalı 2 damarına müdahale edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Bayram Gezer, kalp ve damar cerrahisi ile anestezi yoğun bakım ekipleri tarafından yakından takip edildi. Tedavi sürecinde önemli ilerleme kaydeden Gezer'in, genel durumunun uygun olması halinde taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kalbi 2 kez duran Bayram Gezer'in tıkalı 2 damarı acil bypassla açıldı - Son Dakika
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