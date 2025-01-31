Şanlıurfa\'da Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Hanım Bozan (76), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, bir grup yolu kapatarak bölgede önlem alınmasını istedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hilvan- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Bozan'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hanım Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçan kamyon şoförü polis tarafından yakalandı. Öte yandan bir grup, sık kazanın yaşandığı yolda toplandı. Yolu trafiğe kapatan grup, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi. Şüphelinin işlemleri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)