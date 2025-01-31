Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu 76 yaşındaki Hanım Bozan hayatını kaybetti. Kazaya tanık olanlar, kazaların sık yaşandığı yolda önlem isteğinde bulundu.

31.01.2025 16:20  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Hanım Bozan (76), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, bir grup yolu kapatarak bölgede önlem alınmasını istedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hilvan- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Bozan'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hanım Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçan kamyon şoförü polis tarafından yakalandı. Öte yandan bir grup, sık kazanın yaşandığı yolda toplandı. Yolu trafiğe kapatan grup, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi. Şüphelinin işlemleri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Hilvan, Yaşam, Hukuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.