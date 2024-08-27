Şanlıurfa'da Kapağı Açık Araçta İnsan Taşıyan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kapağı Açık Araçta İnsan Taşıyan Sürücüye Cezai İşlem

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir aracın bagaj kısmında kapağı açık vaziyette insan taşıyan araç sahibine 5 bin 880 TL para cezası uygulandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

27.08.2024 00:46
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir aracın bagaj kısmında kapağı açık vaziyette insan taşıyan araç sahibine 5 bin 880 TL para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Viranşehir'de bu akşam İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan video kayıtlı ihbar üzerine, bir aracın bagaj kısmında kapağı açık vaziyette insan taşındığı anlaşılmış, kamera sistemi üzerinden yapılan incelemede, aracın saat 20.06 itibarıyla Viranşehir Dörtyol Kavşağından Tabur Kavşağı istikametine seyir halinde olduğu tespit edilmiş, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun' ilgili maddesi gereğince kurallara aykırı olarak trafikte yer alan araç sahibine 5 bin 880 TL para cezası uygulanmıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım, kendimiz, yakınlarımız ve diğer kişileri tehlikeye atmayalım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kapağı Açık Araçta İnsan Taşıyan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kapağı Açık Araçta İnsan Taşıyan Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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