Şanlıurfa'da Kayyum Yönetimindeki Belediyeye Operasyon: 47 Gözaltı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden dönemde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı iddiasıyla aralarında dönemin kayyum Belediye Başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendislerin de yer aldığı 47 kişi gözaltına alındı.

Birecik Cumhuriyet Savcılığı'nın 2019-2024 yıllarında Halfeti Belediyesi yönetimine yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere ekiplerin düzenlediği operasyonda o dönemin kayyum Belediye Başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendislerin de yer aldığı 47 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

2019 yerel seçimlerin Halfeti Belediye Başkanlığı Demokratik Bölgeler Partili Mustafa Bayram Kazanmış, ancak o dönem ilçe Kaymakamı Şeref Albayrak kayyum olarak atanmıştı.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimleri de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kazanmış, 4 Kasım 2024'te ilçe Kaymakamı Hakan Başoğul kayyum olarak atanmıştı.