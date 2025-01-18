Beş yaşındaki çocuğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Beş yaşındaki çocuğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

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Şanlıurfa'da beş yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü iddialarının ardından valilik harekete geçti. Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

18.01.2025 15:24  Güncelleme: 15:54
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hastane raporunu paylaşarak, Şanlıurfa'da beş yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü öne sürmüştü. Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliğinden yazılı açıklama geldi.

Beş yaşındaki çoğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik, konuya ilişkin adli işlem başlatıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Harran İlçemize bağlı Oğulcuk Mahallesinde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen altı yaşındaki M.N.B isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"TECAVÜZÜN ARDINDAN BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ"

Turhan Çömez, Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu da eklediği paylaşımında, "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün." ifadelerini kullanmıştı. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin hesaplarını etiketleyerek çağrıda bulunmuştu.

Beş yaşındaki çocuğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Kaynak: ANKA

Şanlıurfa Valiliği, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beş yaşındaki çocuğun tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • AHMET YILMAZ:
    Erdogan istifa 28 16 Yanıtla
  • Elif2016:
    insan değilsiniz siz 43 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    idam şart iceri atıyorsun besliyosun 5 yıldızlı otel yiyip içip yatsın çıkınca dahada vahşi oluyor 43 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Din ve insanlığı yüksek perdeden konuşanlar, olay olduğunda neden başlayamadınız soruşturmayı. 34 2 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    buna benzer bir olay da kiliste yaşanmış, sekiz yaşında ki Suriyeli kız çocuğuna Kilisli türk oğlu Türk iki kişi tecavüz edip boynuna tuğla bağlayıp su kuyusuna atmıştı. 6 10 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Kufursuzluk cok zor. Kufredicem de sabrediyorum. Yazık. 14 0 Yanıtla
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