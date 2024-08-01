Şanlıurfa'da Kontrol Çıkan Araç Yayalara Çarptı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kontrol Çıkan Araç Yayalara Çarptı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Akçakale kara yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkan bir araç, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada 5 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kazanın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşarak, sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

01.08.2024 23:53
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Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi.

Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk daha kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden götürüldü. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının ardından Akçakale yolu yeniden trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Kasim Gulpinar ile olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, gazetecilere, Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda elim bir trafik kazasını yaşandığını söyledi.

Kazanın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Şıldak, şöyle konuştu:

"Kaza, seyir halindeki bir aracın, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş bulunuyoruz ve ne yazık ki bunlar çocuk yaştaki vatandaşlarımız. Yaş tespitleri yapılacak. 2 çocuğumuz olay yerinde, 3 çocuğumuzu da hastanede tedavi esnasında kaybettik. 2'si çocuk 3 vatandaşımız da yaralı. Bu yaralılardan birinin daha durumu ağır. Tedavileri sürüyor. Ekiplerimiz olayın oluş sebebini ve sorumluları belirleyecek."

Kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Şıldak, yaralılara da şifa dileyerek, tüm sürücülere trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kontrol Çıkan Araç Yayalara Çarptı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kontrol Çıkan Araç Yayalara Çarptı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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